Foreign Policy: США отправят в Украину робота-собаку для разминирования территорий
Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева. Об этом, со ссылкой на Foreign Policy, сообщает Экономическая правда.
По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.
Робота-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.
Отмечается, что робота будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.
"Spot мог бы помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы, например, кассетные бомбы, к яме, содержащей другие боеприпасы, позволяя безопасно взрывать их вдали от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности", - говорится в статье.