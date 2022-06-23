Foreign Policy: США отправят в Украину робота-собаку для разминирования территорий

Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева. Об этом, со ссылкой на ﻿Foreign Policy, сообщает Экономическая правда.

По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.

Робота-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.

Отмечается, что робота будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.