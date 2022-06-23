НАТО: Война в Украине будет длительной, но Альянс готов поставлять оружие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины будет долговременной. Впрочем, союзники НАТО способны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько это будет необходимо, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По его словам, союзники по Альянсу несут "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине.

"Весь мой месседж заключается в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО... что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени" , - сказал Столтенберг.

Он также акцентировал внимание на необходимости поддерживать поставки в Украину современных, тяжелых вооружений, "как это уже давно делают союзники по НАТО", а также ту роль, которую она может сыграть в обеспечении поддержки.

Столтенберг добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО готовит план перехода ВСУ на вооружение альянса.

