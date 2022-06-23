Луганская ОВА: Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил﻿, что по трассе Лисичанск – Бахмут ехать нельзя, потому что она простреливается, но "тихая эвакуация" жителей продолжается.

"Возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и имеем возможность эвакуировать людей по параллельному маршруту" , - подчеркнул Гайдай.

Раньше сам Гайдай называл трассу Лисичанск – Бахмут "дорогой жизни".

Тем временем, россиянам удалось продвинуться на несколько населенных пунктов в районе Тошковки.

Гайдай допустил, что украинские защитники могли действительно выйти из Золотого: чтобы не было окружения, командование могло дать распоряжение отходить на другие укрепленные позиции.

Он отметил, что Золотое – это линия обороны с 2014 года, все укрепления там обстреливаются 8 лет, а с 24 февраля – обстреливаются круглосуточно.

Гайдай объяснил, что небольшая часть Луганской области остается форпостом, россияне "Северодонецк четыре месяца пройти не могут", а им нужна "победа реальная", поэтому они все усилия бросили на Луганщину.