Минрегион: тарифы на отопление не изменятся
Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но следует "отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает Деловая столица.
По его мнению, зима будет "сверхсложной".
"Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность", — заверил министр.
Он подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя,
"для этого есть все предпосылки".
"Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", — сказал Чернышов.
"Главная задача — обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", — добавил министр.