Минрегион: тарифы на отопление не изменятся

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но следует "отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу"﻿. Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает Деловая столица.

По его мнению, зима будет "сверхсложной".

"Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность" , — заверил министр.

Он подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя, "для этого есть все предпосылки".

"Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы" , — сказал Чернышов.