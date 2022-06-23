В Минобороны отреагировали на слухи об успехах ВСУ в Херсоне

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила﻿, что распространение в соцсетях информации об успешных действиях Вооруженны сил Украины в Херсоне﻿ могут навредить украинским военным.

"Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте" , — подчеркнула Маляр.

Она объяснила, что речь идет о о сообщениях в соцсетях двух бывших и одного действующего нардепа, которые сообщили о том, какое оружие применяется на Херсонском направлении и о "занятых улицах Херсона".

"И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба" , — отметила Маляр.

Она добавила, что в условиях военного времени информация сознательно подается с опозданием, что обусловлено военной целесообразностью во время проведения операций и мерами безопасности.

"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и затрудняет выполнение поставленных задач" , — резюмировала она.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй в соцсетях сообщил со ссылкой на свои источники, что украинские военные уже заняли четыре улицы Херсона.

Фото: Facebook

После этого другой экс-нардеп Игорь Мосейчук написал в Telegram о том, что в Херсоне следует ждать "хороших новостей".