Украинцы, пострадавшие от РФ, могут обратиться в ЕCПЧ онлайн

Минцифры сообщает, что каждый гражданин, который пострадал от российской агрессии, может получить компенсацию от 5 000 до 30 000 евро. Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, но не позже от 16 января 2023 года.

Заявление к ЄСПЛ можно сформировать онлайн через соответствующую электронную систему: espl.com.ua.

Система указывает перечень ситуаций, которые являются основанием для обращения в ЄСПЧ : гибель родственника, разрушенное жилье, ранение, незаконное лишение свободы, истязания, изнасилования или насильственное исчезновение человека и тому подобное. Система упрощает подачу заявления, т.к. уже содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что именно нужно указать.

Чтобы подать иск в ЄСПЛ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты.

При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЄСПЧ, который необходимо наклеить на упакованное отправление в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются безоплатными.

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

"Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, но вероятность получения компенсации является высокой" , - говорится в сообщении Минцифры.

Консультации по этим вопросам предоставляет Украинский Хельсинский союз по правам человека.