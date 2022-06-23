В Украине изменили правила выдачи паспортов

Кабинет министров изменил правила изготовления и оформления паспорта гражданина Украины. В условиях военного положения к ID-карте не будет прилагаться электронная подпись.﻿ Об этом, со ссылкой на постановление от 21 июня 2022 г. № 707, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно решению, в период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения изготовление и выдача паспорта будет осуществляться без внесения в бесконтактный электронный носитель, который содержится в паспорте, средств квалифицированного электронной подписи (КЭП) и шифрования.