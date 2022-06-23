Газовый кризис: власти Германии активировали режим тревоги
Власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Он объяснил, что Россия резко сократила поставки газа в Германию, поэтому страна активизирует так называемый режим тревоги - вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации.
"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - заявил он.
При этом министр назвал ситуацию в Германии "экономической атакой" со стороны России.
Стоит отметить, что вторая ступень аварийного плана вводится при перебоях с газоснабжением или во время высоко спроса. На данном этапе поставщики газа могут повышать цены.