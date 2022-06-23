Согласно результатам исследования Американской торговой палаты, 60% компаний продолжают работать после 120 дней войны. Еще 34% работают частично, сообщает UBR.

Половина компаний платят зарплаты в полном объеме. 95% членов Американской торговой палаты намерены продолжать деятельность в Украине.

Согласно данным, 5% компаний пришлось приостановить деятельность, 1% – полностью прекратили деятельность. Большинство из работающих компаний вынуждены вести бизнес на 50-70% от довоенного уровня.

Что касается зарплаты, то после 120 дней войны в Украине 57% компаний оплачивают труд сотрудников в полном объеме и оказывают дополнительную помощь. Остальные выплачивают ставку или частично сократили оклады.

Самыми сложными вызовами на данном этапе для бизнеса являются безопасность и защита сотрудников, логистика и транспортировка, спад деятельности партнеров, экспортно-импортные операции и отсутствие клиентов.

Согласно результатам опроса, 25% предприятий-членов палаты указали, что их заводы, офисы или мощности были повреждены. Зачастую это незначительные разрушения. При этом 35% получили неисправимые повреждения.

В ближайшие три-четыре квартала 95% компаний планируют продолжать свою деятельность. Еще 70% выразили уверенность в продолжении работы в 2023 году.