ОВА: оккупанты обстреляли Харьковщину, ранены дети

Минувшей ночью российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру в Харькове и области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове вчера около 23:00 были обстрелы Индустриального района, произошел пожар в складских помещениях. Также оккупанты обстреляли Дергачи, частично разрушено офисное здание.

"В Чугуевском районе ночью и утром россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Разрушены частные дома" , - написал Синегубов.

По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка. Информация обновляется.