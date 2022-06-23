The Telegraph: Пленный британец сообщил, что его скоро казнят в "ДНР"

По информации The Telegraph. подданный Великобритании и гражданин Украины Эйден Аслин, который в апреле был взят в плен и затем приговорен "судом" так называемой "ДНР" к смертной казни, предупредил членов своей семьи, что приговор могут вскоре привести в исполнение, сообщает Новое время.

По словам бабушки 28-летнего Аслина Памеллы Холл, семья говорила с ним по телефону и в ходе разговора он сказал, что его "время истекает".

"Я должна верить тому, что сказал нам Эйден, что если „ДНР“ не получит никакого ответа (от представителей Великобритании. — ред.), они казнят его. Я надеюсь, что это неправда" , — заявила Холл.

Так называемый "верховный суд ДНР" 9 июня объявил, что "приговорил" к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину от российских оккупантов.

Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.