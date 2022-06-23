После российского плена покончил с собой экс-чиновник Нацполиции Херсонщины

Местное издание "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что после плена у оккупантов покончил с собой 51-летний бывший начальник полиции общественной безопасности ГУ Нацполиции Херсонской области Олег Худяков, сообщает Деловая столица.

Известно, что Худяков неделю находился в плену.

СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.

Сообщается, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.