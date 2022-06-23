Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для Украины

В четверг, 23 июня, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом написал депутат Европарламента Владимир Бильчик в Twitter.

"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС" , - написал он.

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против - 45, воздержались - 14.

Окончательное решение о кандидатстве должен принять стартовавший сегодня саммит стран ЕС.