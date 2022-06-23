В ОВА рассказали, нужно ли эвакуироваться из Харькова

Пока нет необходимости эвакуироваться из Харькова, однако находиться на улицах города опасно из-за частых обстрелов.

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Что касается эвакуации, то сейчас такой необходимости нет, поскольку военная обстановка тяжелая, но полностью контролируемая. Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на северо-восточном и Изюмском направлениях. Поэтому говорить, что для города Харькова нужна эвакуация пока не приходится. Это абсолютно преждевременно и необоснованно" , – говорит он.

Глава ОВА добавил, что находиться на улицах Харькова действительно опасно.