Суд запретил партию Витренко

Движение "Чесно" со ссылкой на СБУ сообщает, что Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко, сообщает Украинская правда.

Таким образом, суд запретил уже 12-ю пророссийскую партию.

Политический проект "Прогрессивных социалистов" неизменно возглавляет Наталья Витренко. ПСПУ — единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд.

Напомним, 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.

Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Держава", "Социалисты", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" и "Союз лівих сил".