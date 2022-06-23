Россия заплатила по евробондам в рублях, но дефолт не признает

В соответствии с недавним указом Владимира Путина Министерство финансов России выполнило свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами на сумму $234,85 млн в рублях. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, сообщает Новое время.

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 млрд рублей (по официальному курсу 53 руб./долл) были перечислены Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Ограничения против НРД Евросоюз ввел в рамках шестого пакета санкций, который вступил в силу 3 июня.

В российском Минфине считают свои обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ выполненными в полном объеме.

Как говорится в пояснении министра финансов Антона Силуанова, "главное, что Россия осуществила платеж, а изменение валюты платежа нельзя расценивать как ненадлежащее исполнение долговых обязательств, особенно в условиях форс-мажора".

Владельцы евробондов будут вправе распоряжаться полученными рублями по своему усмотрению. В том числе — смогут конвертировать их в валюту.

Для вывода денег за границу нужно будет получить разрешение отдельно. Для этого нужно будет подписать отказ от всех потенциальных претензий по этому платежу.