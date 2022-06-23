Залужный: каждый метр захваченной земли залит кровью оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил украинцев, что вооруженные силы держатся, хотя ситуация сложная, сообщает Украинская правда.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Цена свободы высока.

Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая.

Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.

Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.