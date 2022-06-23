СБУ: суд запретил деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине

По инициативе Службы безопасности Украины суд запретил деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

Список запрещенных политических структур:

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционный блок"

"Партия Шария"

"Наши"

"Социалисты"

"Левая оппозиция"

"Партия справедливости и развития"

"Государство"

"Блок Владимира Сальдо"

"Социалистическая партия Украины"

"Союз левых сил"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию России в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.

Напомним, сегодня, 23 июня, суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию Украины".