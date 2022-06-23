Сумская ОВА: Юнаковскую громаду обстреляли запрещенными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Юнаковской громады запрещенными боеприпасами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"При обстреле Юнаковской громады россияне применили фосфорные снаряды!"

Сумская ОВА утверждает, что российские войска обстреляли села фосфорными боеприпасами из РСЗО "Град" на территории РФ.

Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены – их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.

Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью воспламеняющихся горючих материалов.