CNN: США сегодня объявят о военной помощи Украине на 500 млн долларов
Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 23 июня 2022 года, может объявить выделение нового пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает CNN.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что очередная военная помощь будет объявлена сегодня. В пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая сумма пакета не превысит 500 млн долларов.
В то же время в Белом доме отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи.
Напомним, ранее стало известно, что комитет Сената США по вооруженным силам предложил заложить на оборону в 2023 году дополнительно 45 млрд долларов, значительную часть которых выделят Украине.
Сегодня стало известно, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.