Разведка: россияне планируют "референдумы" в Херсонской и Запорожской области

Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным украинского Движения сопротивления, российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября. В этот день на территории РФ намечены выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах.

Кроме того, ближе к этой дате на захваченных территориях планируется начать работу российского "Промсвязьбанка".

В то же время планы оккупантов встречают сопротивление населения. В оккупационных администрациях нет желающих выполнять административную работу. В администрациях захваченных районов Запорожской области работают чиновники из РФ, которых ежемесячно меняют на ротационной основе.