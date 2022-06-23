Генштаб: ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск в направлении южной окраины Лисичанска, враг давит на Северодонецк, там продолжаются бои, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дубровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Украинские воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние по подразделениям Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии, минометам и танкам по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Сообщается, что ВСУ остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли оккупантам потери и заставили отступить.

Для возобновления наступления россияне выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, идут бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Сообщается, что оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские воины устроили оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в украинской обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления врага по направлению к Марьинке украинские воины жестко подавили.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка.

Нанес авиаудар по позициям украинских войск недалеко от Князевки. С целью выявления изменений в положении подразделений ВСУ и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник провел артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся пять носителей высокоточного оружия.

"Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и бьют оккупантов в ближних боях".