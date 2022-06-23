Еврокомиссия: поставки газа в ЕС гарантированы, но ситуация серьезная

Поставки газа в Европейский союз в настоящее время гарантирован, но к ситуации следует относиться серьезно, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии в комментарии CNN.

"Согласно нашему обмену с национальными властями, безопасность поставок газа в Германии и в ЕС в настоящее время гарантирована. Снижение притока газа из России пока можно компенсировать" , — заявил представитель Еврокомиссии.

Однако "к ситуации следует отнестись серьезно", добавил он.

"На данном этапе мы должны осознавать, что ситуация может еще больше ухудшиться. Заявления о раннем предупреждении, которые представляют собой первый уровень предупреждения, были сделаны девятью другими государствами-членами ЕС за последние месяцы на фоне продолжающегося использования Россией своих газовых поставок в качестве инструмента для шантажа" , — добавил представитель.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России.