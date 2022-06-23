Мэр: Мариуполь заполонили горы невывезенного мусора, царит антисанитария
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупированный россиянами город заполонили горы невывезенного мусора, царит антисанитария, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"Мариуполь находится на грани эпидемиологической катастрофы. В городе царит тотальная антисанитария. Распространяются инфекционные заболевания – среди них возможны холера и дизентерия. Во всех районах расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации. Нет питьевой воды.
К этому прилагаются и горы невывезенного мусора. Все это ставит под риск жизнь и здоровье оказавшихся в настоящем гетто мариупольцев".
В горсовете сообщили, что 9 тысяч тонн мусора заполонили мариупольские улицы.
Оккупанты не убирают его, потому что сами уничтожили коммунальную технику.
Так что с конца зимы мусор из Мариуполя никуда не вывозится.
В результате – повышается риск распространения инфекционных заболеваний.
По словам Бойченко, сейчас нужно сделать все для того, чтобы предоставить мариупольцам возможность уехать из города в сторону подконтрольной Украине территории.