Львовская ОВА: украинские десантники сбили российский боевой вертолет Ка-52

Украинские десантники сбили боевой вертолет России Ка-52, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 Аллигатор, стоимостью 16 миллионов долларов" , — пишет он в Telegram.

Козицкий сообщил, что цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла. Он не уточнил, где именно был сбит вертолет.

Также по его данным, за среду, 22 июня, украинские защитники подбили два БТРа и две БМД противника.

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украине оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники, среди которых 216 самолетов и 183 вертолета.