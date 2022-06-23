Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: это сильный сигнал в адрес России

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является сильным сигналом для России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Франции Эммануэля Макрона после саммита лидеров ЕС.

"Статус кандидата - это очень сильный сигнал для России" , - отметил он.

Он также подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы.

"Это будет долгий путь, он будет требовательным" , - сказал Макрон и добавил, что Украина, Молдова и Грузия имеют все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение лидеров ЕС и заявил, что Украина ждала статус кандидата на вступление "120 дней и 30 лет".

Первый день саммита ЕС в Брюсселе завершился единогласным решением дать статус кандидата Украине и Молдове.

Что касается Грузии, то ей предстоит выполнить еще несколько условий.