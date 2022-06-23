Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Минобороны США Джон Кирби во время брифинга.

"США анонсируют дополнительный пакет помощи на сумму 450 миллионов долларов, чтобы помочь Украине защитить свою демократию перед лицом российской агрессии" , — сказал он.

Кирби уточнил, что пакет включает высокомобильные ракетные системы и боеприпасы.

«Это 13 раз, когда президент Байден анонсирует пакет помощи за период этого кризиса. Таким образом общая стоимость помощи, которую мы передали Украине составляет приблизительно 6,1 миллиарда долларов только после 24 февраля», — добавил Кирби.

По данным Associated Press, последний пакет будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS, 18 тактических транспортных средств, 18 прибрежных и речных патрульных катеров, тысячи пулеметов, гранатометов и боеприпасов, а также некоторое другое оборудование и запасные части.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.