Российские суда под флагом Либерии поставляют нефть в Европу в обход санкций

Российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. В частности, суда были замечены под флагом Либерии, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным международной платформы OCCRP, российская госкомпания "Совкомфлот" смогла обойти ограничения благодаря тому, что оформила их как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах.

Плавание под либерийским флагом - это самый простой способ скрыть происхождение судна.

Расследователи обнаружили более 18 танкеров "Совкомфлота", продолжающих совершать рейсы. Каждое судно в среднем перевозит нефть примерно на 240 миллионов долларов.

Организация отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Кто является покупателем российской нефти, доставляемой танкерами, неясно.