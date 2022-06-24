В Сенате США одобрили резолюцию о признании РФ спонсором терроризма

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма, сообщает Голос Америки.

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что окончательное решение должны принять в администрации президента США.

По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.

"Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительной поддержки этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря" , — сказал республиканец.

По словам Риша, он не сомневается, что атака на Украину является актом терроризма со стороны Владимира Путина.