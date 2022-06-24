В Сенате США одобрили резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма, сообщает Голос Америки.
Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь.
Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что окончательное решение должны принять в администрации президента США.
По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.
"Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительной поддержки этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря", — сказал республиканец.
По словам Риша, он не сомневается, что атака на Украину является актом терроризма со стороны Владимира Путина.
"Если Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, это повлечет за собой много последствий. Наглядный пример — Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении в Украину, был террористическим актом. Он военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира — как мы относимся к ужасающим вещам, которые он делает", — подчеркнул он.