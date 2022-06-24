Как распознать, что компьютер или смартфон взломали: инструкция Госспецсвязи
Госспецсвязи разъяснило, как распознать, что компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Симптомы" слома гаджета
- Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно программы больше всего используют заряд батареи).
- Значительное замедление работы гаджета.
- Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки, внезапные выключения.
- Внезапное уменьшение объема свободной памяти.
- Появление всплывающих окон, рекламы.
- Появление программ или приложений, которых вы лично не устанавливали.
- Самовольная смена гаджетом настроек.
- Передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются.
- Самовольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную.
- Получение непонятных системных сообщений.
- Самовольная работа курсора или клавиатуры.
Чтобы минимизировать риск заражения гаджета:
- Пользуйтесь надежными программами-антивирусами, регулярно проверяйте устройство на наличие угроз. Перечень известных антивирусов, которые вызывают доверие у экспертов, можно посмотреть здесь https://t.me/dsszzi_official/3712
- Своевременно устанавливайте обновления устройств (обновления для операционных систем, программ). Это обеспечивает повышение уровня безопасности и устраняет выявленные недостатки системы. Рекомендации по обновлениям регулярно публикует правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи https://www.facebook.com/UACERT
- Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверяйте их перечень и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и приложения, а также те, которых вы не устанавливали лично.
- Не используйте "взломанных" версий платных программ, особенно - с русских торрентов. Они содержат уязвимости. Если не имеете возможности купить - установите бесплатную альтернативу.
- Откажитесь от российских программ и сервисов.
- Не загружайте файлы из неизвестных источников или из неизвестных или малознакомых отправителей. Вредоносный код могут содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных - например, как файлы форматов .docx, xlsx и т. д.
- Если нужно загрузить такой файл - перед открытием проверьте его антивирусом с предварительно обновленной версии вирусной базы.