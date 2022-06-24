Как распознать, что компьютер или смартфон взломали: инструкция Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, как распознать, что компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Симптомы" слома гаджета

Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно программы больше всего используют заряд батареи).

Значительное замедление работы гаджета.

Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки, внезапные выключения.

Внезапное уменьшение объема свободной памяти.

Появление всплывающих окон, рекламы.

Появление программ или приложений, которых вы лично не устанавливали.

Самовольная смена гаджетом настроек.

Передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются.

Самовольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную.

Получение непонятных системных сообщений.

Самовольная работа курсора или клавиатуры.

Чтобы минимизировать риск заражения гаджета: