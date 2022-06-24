Как распознать, что компьютер или смартфон взломали: инструкция Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, как распознать, что компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Симптомы" слома гаджета

  • Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно программы больше всего используют заряд батареи).
  • Значительное замедление работы гаджета.
  • Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки, внезапные выключения.
  • Внезапное уменьшение объема свободной памяти.
  • Появление всплывающих окон, рекламы.
  • Появление программ или приложений, которых вы лично не устанавливали.
  • Самовольная смена гаджетом настроек.
  • Передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются.
  • Самовольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную.
  • Получение непонятных системных сообщений.
  • Самовольная работа курсора или клавиатуры.

Чтобы минимизировать риск заражения гаджета:

  • Пользуйтесь надежными программами-антивирусами, регулярно проверяйте устройство на наличие угроз. Перечень известных антивирусов, которые вызывают доверие у экспертов, можно посмотреть здесь https://t.me/dsszzi_official/3712
  • Своевременно устанавливайте обновления устройств (обновления для операционных систем, программ). Это обеспечивает повышение уровня безопасности и устраняет выявленные недостатки системы. Рекомендации по обновлениям регулярно публикует правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи https://www.facebook.com/UACERT
  • Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверяйте их перечень и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и приложения, а также те, которых вы не устанавливали лично.
  • Не используйте "взломанных" версий платных программ, особенно - с русских торрентов. Они содержат уязвимости. Если не имеете возможности купить - установите бесплатную альтернативу.
  • Откажитесь от российских программ и сервисов.
  • Не загружайте файлы из неизвестных источников или из неизвестных или малознакомых отправителей. Вредоносный код могут содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных - например, как файлы форматов .docx, xlsx и т. д.
  • Если нужно загрузить такой файл - перед открытием проверьте его антивирусом с предварительно обновленной версии вирусной базы.

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