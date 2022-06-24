Politico: Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ

Politico, ссылаясь на источники, утверждает, что Владимир Зеленский намерен уволить с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне, сообщает Украинская правда.

Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico пишет, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то более подходящим".

Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами.