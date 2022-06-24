СБУ: заблокированы активы компаний российского олигарха более чем на 1 млрд гривен

Служба безопасности Украины заявила о прекращении деятельности организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Компанией руководил влиятельный российский бизнесмен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины" , - говорится в сообщении.

В Киевской и Житомирской областях его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет.

Также, как сообщает СБУ, злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недродобывающей отрасли Украины.

"Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины, а также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром ДНР" , - добавили в СБУ.

Как сообщили УНН﻿ источники в правоохранительных органах, речь идет о российском олигархе Игоре Наумце.