СБУ: заблокированы активы компаний российского олигарха более чем на 1 млрд гривен
Служба безопасности Украины заявила о прекращении деятельности организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Компанией руководил влиятельный российский бизнесмен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.
В Киевской и Житомирской областях его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет.
Также, как сообщает СБУ, злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недродобывающей отрасли Украины.
"Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины, а также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром ДНР", - добавили в СБУ.
Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о российском олигархе Игоре Наумце.