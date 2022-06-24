Бизнес призывает снять ограничения в работе банковской системы

Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает шаги НБУ, благодаря которым удалось удержать макроэкономическую стабильность страны, приветствует принятие законопроекта № 7418 и ожидает обещанную Правительством отмену валютных ограничений на осуществление валютных операций за оплату товаров и услуг, сообщает ЛигаБизнес.

Также бизнес предлагает пересмотреть и изменить некоторые регулирования, в частности:

в контексте изменений постановления НБУ №18, отменить ограничение относительно возможности приобретения валютных средств юридическими лицами и их трансграничного перевода для оплаты товаров только из Перечня товаров критического импорта. Ассоциация убеждена, что на данном этапе для избежания и прекращения производственных процессов предприятий оптимальным решениям было бы отмена Перечня критического импорта и снятие ограничений относительно расчетов в валюте с тем, чтобы предприятия, которые еще имеют возможность проводить внешнеэкономические операции, в том числе целью получения необходимого сырья и комплектующих товаров широкого потребления, могли продолжать работать, содержать трудовые коллективы, платить налоги и наполнять бюджет Украины в условиях войны.

увеличить предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до 180 календарных дней. Сейчас сроки расчетов составляют 120 дней, чего недостаточо, поскольку время производства некоторых видов товаров может достигать до двух-трех месяцев. В то же время, из-за нарушения цепочек доставки увеличилось и время на доставку товаров (в связи с закрытием морских портов и северных, восточных, южных пунктов пропуска).

отменить ограничение относительно возможности расчетов операторов почтовой связи по операциям перечисления послеоплаты в гривнях/иностранной валюте с получателей международных почтовых отправлений на территории Украины, в соответствии с соглашениями между оператором почтовой связи Украины и почтовыми службами иностранных стран. Отмеченные ограничения, как утверждают представители бизнеса, не дают возможности почтовым операторам Украины, которые продолжают работу в условиях военного положения, выполнить свои обязательства перед иностранными почтовыми операторами, в том числе, назначенными почтовыми операторами иностранных государств, относительно перечисления сумм послеоплаты от получателей международных почтовых отправлений Украины, чем почтовые операторы Украины фактически нарушают не только условия внешнеэкономических контрактов, но и акты Всемирного почтового союза, членом которого является Украина.

Среди предложений бизнеса: отменить требование относительно приостановления банками-эмитентами электронных денег их выпуска, пополнения ими электронных кошельков и их распространения, снять валютные ограничения для обеспечения возможности осуществления перестрахования у страховщиков-нерезидентов (ведь, например, не имея перестрахового защиты, страховщики в дальнейшем не будут принимать на страхование самые рисковые и ценные объекты и ответственность на территории Украины, и тому подобное), снять валютные ограничения для международных платежных систем приобретать и пересылать иностранную валюту за границу для возвращения доходов, полученных от деятельности в Украине. Более того, предоставить возможность корпоративным эмитентам публичного долга покупать иностранную валюту в Украине и перечислять ее за границу для обеспечения выполнения обязательств перед внешними кредиторами - сейчас бизнес не в состоянии в полном объеме выполнять обязательство по уплате купонов по еврооблигациям и кредитам, что может привести к дефолту перед иностранными кредиторами. Для сохранения репутации надежного кредитора, бизнес должен выполнять свои финансовые обязательства.

ЕБА призывает Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Председателя НБУ Кирилла Шевченко учесть предложения бизнеса, если бы экономический фронт можно было и в дальнейшем не только удерживать, но и усиливать.