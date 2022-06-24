Microsoft будет сокращать бизнес в РФ
Корпорация Microsoft намерена сокращать свой бизнес в России, "пока от него ничего не останется", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в интервью The Washington Post.
"Что касается России, то мы будем сокращать свой бизнес, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего", — сказал он.
Смит также добавил, что компания хочет помочь своим сотрудникам и думает над тем, как
"обеспечить им поддержку, в которой они нуждаются и которой заслуживают, потому что не они начали войну".