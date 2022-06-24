Microsoft будет сокращать бизнес в РФ

Корпорация Microsoft намерена сокращать свой бизнес в России, "пока от него ничего не останется", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в интервью The Washington Post.

"Что касается России, то мы будем сокращать свой бизнес, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего" , — сказал он.