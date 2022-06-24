РосСМИ: банки в России перестали открывать депозиты в долларах и евро

Крупные российские банки, среди которых "Совкомбанк", ПСБ, "Росбанк", "Открытие", Райффайзенбанк и "Тинькофф", не открывают своим клиентам накопительные счета и вклады в долларах и евро. Все из-за санкций, введенных против РФ за войну в Украине. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Сегодня.

Так, в "Совкомбанке" сейчас нельзя открыть валютный счет. В ПСБ заявили, что для новых клиентов ничего не могут предложить, а "для действующих есть варианты".

В Росбанке оформить счета в долларах и евро невозможно еще с 9 июня. Зато доступны рублевые депозиты.

В "Открытии" вклады открываются только в национальной валюте. Счета недоступны с 15 июня, а депозиты – уже 1,5 месяца.

В Райффайзенбанке также заявили, что в банке нет вкладов и накопительных счетов.

Ранее банк "Тинькофф" ввел огромную комиссию за валютные SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Она составит 3%, но не менее 200 долларов.