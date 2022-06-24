Еще сотню немецких САУ PzH 2000 могут передать Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкая оборонная промышленность высказала предложение продать вооруженным силам Украины сразу 100 самоходных артиллерийских установок типа Panzerhaubize 2000, сообщает 24 Канал.

Возможный срок поставки этих САУ, а также возможная стоимость покупки сразу 100 единиц PzH 2000 пока неизвестна. Ведь для начала реализации такого соглашения свое "добро" должно дать правительство Германии, в частности канцлер Шольц.

В то же время, как говорит Мельник, у Германии есть возможность поставить Украине значительно более широкий перечень бронетехники, даже если эти поставки будут пролонгированы во времени.

К примеру, украинская дипломатия до сих пор отстаивает проект поставки для ВСУ 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1A5. Но "правительство Германии до сих пор неоправданно блокирует этот проект".

Также Берлин и дальше не соглашается продать Украине хотя бы часть своего арсенала в 800 бронемашин Fuchs, 380 боевых машин пехоты Marder или 325 танков Leopard 2.