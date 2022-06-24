НПУ: оккупанты нанесли 18 ударов по Донецкой области
За прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Об этом сообщает Нацполиция.
Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".
Под вражеские удары попали следующие населенные пункты: Красногоровка, Авдеевка, с. Калиново, с. Воздвиженка, с. Первомайское, Бахмут, пгт Южное, с. Орловка, Железное, Славянск, с. Уманское, пгт Райгородок, Константиновка, с.Максимильяновка.
Есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Кроме того, разрушения получили 25 гражданских объектов: 21 жилой дом, школа, завод, административные здания.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).