Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2"

По данным немецкого издания Spiegel, Министерство финансов Германии планирует национализировать часть российского газопровода "Северный поток-2", которая проложена на территории ФРГ, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Сейчас власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

В Минэкономики считают, что это иделаьный вариант, поскольку в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Однако специалисты говорят, что этот план также таит в себе риски.

"Технически трубопровод можно поднять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы, опасаются специалисты, которым доверен процесс. Район охраняется законом природы в соответствии с положением Natura 2000, которое предъявляет особенно строгие требования" , - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что пока вопрос о национализации трубопровода остается неясным.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.