Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2"
По данным немецкого издания Spiegel, Министерство финансов Германии планирует национализировать часть российского газопровода "Северный поток-2", которая проложена на территории ФРГ, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
Сейчас власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.
В Минэкономики считают, что это иделаьный вариант, поскольку в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.
Однако специалисты говорят, что этот план также таит в себе риски.
"Технически трубопровод можно поднять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы, опасаются специалисты, которым доверен процесс. Район охраняется законом природы в соответствии с положением Natura 2000, которое предъявляет особенно строгие требования", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что пока вопрос о национализации трубопровода остается неясным.
Напомним, ранее сообщалось, что в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.