ВА: войска РФ захватили Горское в Луганской области

Российские оккупанты захватили Горское Луганской области, заявил в пятницу, 24 июня, в эфире Эспрессо глава военной администрации Горской общины Алексей Бабченко, сообщает Корреспондент.

"На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел" , - заявил он.

Бабченко уточнил, что прорыв произошел по направлению Орехово - Тошковка.

"Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого" , – рассказал он.

В то же время, в самопровозглашенной "ЛНР" заявляют о взятии под контроль не только Горского, но и Золотого.

А в Минобороны РФ утверждают о взятии в окружение в данном районе до двух тысяч бойцов ВСУ и десятков единиц техники.