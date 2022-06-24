ГБР: Экс-нардепа уличили в финансировании "ДНР" и скупке краденых артефактов

В Государственном бюро расследований сообщили, что бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале нулевых возглавлял Совет министров АР Крым, уличили в финансировании террористической организации "ДНР", сообщает Новое время.

По данным следствия, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и некоему ООО "Благотворительный союз", которые ведут незаконную коммерческую деятельность в ОРДЛО и финансируют подконтрольных РФ боевиков.

Он также имеет тесные связи с кремлевским ставленником в Крыму Сергеем Аксеновым и его семьей.

При этом, пытаясь скрыть свое имущество на оккупированном полуострове, коллаборант переписал его на своих сына, племянника и других доверенных лиц.

Кроме того, экс-нардеп, сбежавший из Киева накануне полномасштабного российского вторжения, скупал исторические артефакты, похищенные из крымских музеев, которые принадлежат к эпохам от бронзового века и позднего средневековья до времен Второй мировой войны.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов" , — рассказали в ГБР.

Горбатову грозит до 10 лет лишения свободы.