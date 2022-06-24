СБУ: разоблачена агентурная сеть ГРУ России, в которую входил нардеп Деркач

Служба безопасности Украины заявила﻿, что разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России (ГРУ), в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Деркач, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Относительно нардепа начато досудебное расследование.

"Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачем" , - говорится в сообщении.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Сам Колесников после задержания пошел на соглашение по обвинению и дал много интересных показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о госизмене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия" – прим.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города" , – детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.