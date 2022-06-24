Лавров: ЕС и НАТО хотят напасть на РФ, как "европейская коалиция" Гитлера

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров считает, что страны Евросоюза и НАТО готовятся к войне с Россией. Лавров считает маловероятным, что "русофобская заряженность Евросоюза" исчезнет в долгосрочной перспективе, сообщает Новое время.

"Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского союза. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ" , — утверждает глава российского МИД.

Министр добавил, что российские власти будут "реально смотреть на поведение Европейского союза" и "следить за реальными шагами", которые предпримут Украина и Молдова после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС.