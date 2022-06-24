Нацполиция в Киеве арестовала здание "Росатома" стоимость 60 млн грн

На столичном Подоле сотрудники Национальной полиции арестовали здание, принадлежащее российской корпорации "Росатом". Стоимость недвижимости площадью почти в 1 тыс. квадратных метров составляет 60 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива - акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле".

Арестованное имущество планируется передать в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

22 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что в управление АРМА передано имущество финансирующих войну против Украины российских предприятий на сумму 65 млн грн.