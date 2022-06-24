The Guardian: РФ минирует подходы к портам Одессы и Очакова, а также устье Днепра

Российские захватчики пытаются помешать украинскому судоходству, минируя его маршруты, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным разведки США, ВМС РФ получили приказ заблокировать возможность прохода через устье Днепра, а также подходы к портам Одессы и Очакова.

Таким образом оккупанты пытаются лишить Украину возможности экспорта своего зерна.

При этом официально кремлевский режим морскую блокаду путем минирования отрицает.

По данным ООН, из-за развязанной Россией войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что как минимум 500 тысяч тонн, которые находились на захваченных РФ территориях были ею украдены.

Кроме того, оккупанты регулярно наносят удары по украинским зернохранилищам.

Шантажируя мир глобальным продовольственным кризисом, российский диктатор Владимир Путин пытается добиться снятия санкций, введенных против его режима странами Запада.