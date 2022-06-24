ГУР: РФ планирует подрыв жилых домов в Беларуси для втягивания в войну

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает﻿, что Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

"По полученным данным РФ попытается вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению" , - говорится в сообщении.

По данным разведки, для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу.

Сообщается, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Белоруссии. Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.

"Это, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", создаст для лукашенко так называемый "казуc белли". То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне" , – уверяют в ГУР.

Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря.