Моравецкий: ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

По его словам средства будут направлены на финансирование социальной сферы.

"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро на помощь" , - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно США объявили о выделении Украине дополнительного пакета военного помощи на 450 млн долларов.