В Еврокомиссии назвали количество стран ЕС, которые были отключены от газа России

12 страны-членов Евросоюза столкнулись с перебоями по поставкам российского газа. В Еврокомиссии призывают "надеяться на лучшее и готовиться к худшему", сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Как отметила президент Еврокомиссии, перебои наблюдаются не только за последнюю неделю или же даже месяц, а за весь прошлый год.

"Когда вы смотрите на заполнение или, лучше сказать, незаполнение хранилищ "Газпромом". Потому что в прошлом году был достигнут 10-летний минимум по незаполнению газовых хранилищ. И, конечно, надо говорить, что на сегодняшний день 12 стран-членов ЕС или полностью отрезаны от российского газа, или частично" , - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.

Напомним, что Европарламент поддержал введение новых норм касаемо заполнения газохранилища ЕС до ноября.