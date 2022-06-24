Шмыгаль призвал покупать украинские товары - это поддержка экономики и армии

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает покупать именно украинские товары, чтобы поддержать экономику и армию в условиях войны с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает правительственный портал.

"В условиях войны поддержать украинский бизнес - значит поддержать украинскую экономику и, соответственно, украинскую армию. Призываю всех покупать именно украинские товары, использовать украинские материалы, торговые сети - отдавать приоритет украинской продукции. Это то, что каждый из нас может сделать, чтобы наша экономика и государство были сильнее" , - отметил Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запустил программу "Старт в IT" для украинцев, которые желают перейти в сферу высоких технологий.