Лавров признал, что без России Лукашенко не удержался бы у власти в 2020 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Россия сыграла главную роль в удержании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко у власти в 2020 году на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает Европейская правда.

Такое заявление Лавров сделал в интервью белорусскому государственному телеканалу "Беларусь 1", которое цитирует Zerkalo.io.

Ведущий спросил главу российского МИД, как он оценивает тезис, что "в 2020 году Беларусь устояла благодаря двум факторам: личности Лукашенко и поддержке России".

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"Разделяю. Уже сказал, что Россия немедленно оказала политическую и моральную поддержку. Была готова оказать любую другую поддержку для недопущения государственного переворота" , – ответил российский министр.

Кроме того, Лавров повторил тезисы российской пропаганды о том, что протесты 2020 года в Беларуси были "инспирированы Западом" и являются "частью кампании, в которой проявляется агония однополярного мира".

"Тот неприятный эпизод четко показал, что мы (Россия) – настоящие союзники (Беларуси). Российское руководство, официальные лица не сомневались в том, что мы должны помочь нашему братскому белорусскому союзническому народу и государству" , – добавил он.

Владимир Путин был одним из первых глав государств, признавших результаты президентских выборов в 2020 году в Беларуси. В конце августа того года он заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы против России.