Генштаб: ВСУ оттеснили врага на Херсонщине и отразили штурм возле Лисичанска

Украинские военные заставили врага отойти с оборонных позиций в Херсонской области, отразили штурм на Славянском и Северодонецком направлениях, а также возле Марьинки, в то же время оккупанты овладели селом Николаевка на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей.

По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты, с потерями, отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулько украинские воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие направления.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей враг держит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.